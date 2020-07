L'Emilie-Romagne est bercée par le chant des GT3 ce week-end. Le GT World Challenge Europe reprend enfin ses droits avec les 3 Heures d'Imola, première manche du championnat SRO. C'est un Belge qui partira en pole position demain à 13h30. Avec ses équipiers Mattia Drudi et Kim-Luis Schramm, Fred Vervisch a réalisé la pole position sur l'Audi R8 LMS n°66 engagée par l'équipe allemande Attempto Racing. Le bolide aux anneaux a signé un chrono moyen en 1:41.799. Voilà ce qui s'appelle une belle entrée en matière pour notre ancien représentant en WTCR.

Suivent la Ferrari 488 GT3 n°51 AF Corse de Calado-Pier Guidi-Nielsen (+ 0.144), la Mercedes-AMG GT3 n°88 AKKA-ASP de Marciello-Bogulavskiy-Fraga (+ 0.168) et la Porsche 911 GT3-R n°12 GPX Racing de Pilet-Campbell-Jaminet (+ 0.171). Quatre marques différentes se trouvent ainsi aux quatre premières places...

Le Top 5 est complété par la première Audi R8 LMS du Team WRT, la n°31 de Bortolotti-Van der Linde-Vaxivière, qui a concédé 0.222 sur la bande à Vervisch. Les autres Audi de l'équipe hennuyère, la n°32 de Weerts-Vanthoor-Mies et la n°33 de Goethe-Hall-Breukers, sont respectivement 15ème et 29ème.

Du côté des autres Belges, Maxime Soulet et ses équipiers Rodrigo Baptista et Jules Gounon s'élanceront depuis la 8ème place sur la Bentley Continental n°3 du K-PAX Racing. 30ème position pour Adrien de Leener, associé à Andrea Rizzoli et Mikkel Pedersen, sur la Porsche 911 GT3-R n°56 du Dinamic Motorsport, juste devant la Lamborghini Huracan GT3 n°555 Orange FFF Racing de Baptiste Moulin. 36ème temps et 4ème place en Pro-Am pour Louis Machiels et sa Ferrari 488 GT3 n°52 engagée par AF Corse. Dernier chrono pour la Bentley Continental GT3 n°108 CMR de Bernard Delhez.

Enfin, on notera le 44ème chrono de la BMW M6 GT3 n°10 du Boutsen Ginion Racing, pilotée par Ojjeh-Vannelet-Yelloly, deux échelons derrière l'Audi R8 LMS n°26 Saintéloc Racing du jeune luxembourgeois Clément Seyler.