On attendait Charles Weerts comme poleman belge pour la course 1 du GT World Challenge Europe Sprint à Brands Hatch mais c'est un autre noir-jaune-rouge qui a mis tout le monde d'accord. Chargé de qualifier la Ferrari 488 GT3 n°53 AF Corse, Ulysse De Pauw a fait fort, très fort, pour ses débuts au sein du team d'Amato Ferrari. Le Grézien a signé la pole position, non seulement en Silver Cup, mais aussi au classement général ! De Pauw a réalisé un chrono en 1:21.770 au volant de la Ferrari blanche.

L'équipier de Pierre-Alexandre Jean devance pour 34 millièmes de seconde la Mercedes-AMG n°88 AKKODIS-ASP pilotée par Jules Gounon et l'Audi R8 LMS n°12 Car Collection de Mattia Drudi pour 161 millièmes. Derrière la Mercedes-AMG n°89 AKKODIS-ASP de Timur Bogulavskiy, Charles Weerts a réalisé le cinquième temps sur l'Audi R8 LMS n°32 du Team WRT. L'Aubelois, épaulé par Dries Vanthoor, a concédé 5 dixièmes sur le poleman. Septième temps général et deuxième chrono en Silver pour Gilles Magnus, l'équipier de Nicolas Baert, sur l'Audi R8 LMS n°26 Saintéloc.

Chargé de qualifier l'Audi R8 LMS n°46 WRT qu'il partage avec notre Fred Vervisch national, Valentino Rossi a réalisé le 17ème temps sur 25 concurrents. L'Italien a lâché 1.186 seconde sur les premiers. Pole en Pro-Am pour Louis Machiels (Ferrari 488 n°52 AF Corse), 19ème général, qui est parvenu à devancer Adrien De Leener (Porsche 911 n°54 Dinamic), 21ème mais premier des Porschistes.

Q2 : Marciello sauvé par le gong

Malgré une incursion dans un bac à graviers, Raffaele Marciello (Mercedes-AMG n°89 AKKODIS-ASP) est parvenu à réaliser la pole positon en vue de la course 2. La séance a été arrêtée suite au plantage d'une Audi Attempto dans un bac, de quoi sauver le pilote Mercedes. Avec un chrono en 1.21.370, l'Italien devance Patric Niederhauser (Audi R8 n°25 Saintéloc) et Dries Vanthoor, meilleur belge sur l'Audi R8 LMS n°32 WRT.

L'équipier d'Ulysse De Pauw, Pierre-Alexandre Jean, a signé le septième temps mais une nouvelle pole en Silver Cup. Onzième chrono général pour Fred Vervisch (Audi R8 n°46 WRT). Nicolas Baert (Audi R8 n°26 Saintéloc) a quant à lui signé le 20ème temps général, le cinquième en Silver.

Les deux courses auront lieu demain à 12h25 et 17h45.