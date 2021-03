Overdrive Racing pourra compter sur une équipe 100% belge au Rallye d'Andalousie, première manche de la Coupe du Monde FIA ​​2021 des Cross-Country, qui se déroulera dans le sud de l'Espagne du 12 au 16 mai. Guillaume de Mévius, qu'on ne présente plus, aura comme copilote Tom Colsoul, qu'on ne présente plus également, pour piloter un OT3 de construction belge engagé dans la classe FIA ​​T3 par l'équipe de Jean-Marc Fortin. Ce sera la première fois qu'Overdrive Racing alignera un équipage entièrement belge depuis sa création en 2007.

De Mevius et Colsoul se rendront en Espagne en mai, puis ​​au Kazakhstan du 7 au 13 juin. Place ensuite au Silk Way Rally (1-11 juillet), Portugal Cross-Country Rally (16-21 septembre), Rally of Morocco (8-13 octobre), Abu Dhabi Desert Challenge (6-12 novembre) et le rallye international Ha'il en Arabie Saoudite (28 novembre-3 décembre).

"Je suis très heureux de participer à la Coupe du Monde FIA ​​avec Tom Colsoul en OT3", a déclaré Guillaume. "Bien sûr, c'est une belle histoire 100% belge. J'ai déjà disputé deux Bajas mais je suis heureux de continuer dans cette discipline. Je suis encore novice sur les épreuves de cross-country. C'est une nouvelle aventure et je suis très motivé pour apprendre et essayer d'être rapide sur ce genre de courses".

"Tom a beaucoup d'expérience", poursuit le Brabançon. "Je le connais depuis quelques années. On s'entend bien. C'est important dans la voiture. Je suis sûr qu'il m'expliquera beaucoup de choses. Je suis très heureux d'être avec Overdrive. Mon père (Grégoire) l’a créée jadis avec Jean-Marc (Fortin), donc c’est amusant de revenir dans cette équipe. J'étais très jeune quand j'allais à l'atelier. J'avais 12 ans, c'est donc comique de revenir en arrière et d'admirer le nouveau projet OT3."

L'OT3 by Overdrive est un buggy à six vitesses de 1000 cm3 éligible pour la catégorie FIA ​​T3.I l délivre environ 177 chevaux et est construit en fibre de carbone avec une carrosserie en Kevlar, ce qui lui confère un rapport puissance / poids impressionnant. L'empattement allongé permet également une plus grande stabilité et le centre de gravité a été déplacé vers l'arrière du véhicule pour augmenter les performances et l'équilibre.