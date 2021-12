Guillaume de Mévius marche sur les traces de son paternel Grégoire. Considéré il y a encore deux ans comme le grand espoir du rallye en Belgique, Guillaume de Mévius a totalement changé son fusil d’épaule au cours de la pandémie. L’ancien rookie de l’année a relancé sa carrière dans une discipline où on ne l’attendait pas vraiment : le rallye-raid. Nous sommes loin des trois jours de sprint imposés lors d’une manche du WRC par exemple. Ici, c’est un marathon où le déchet est significatif.

En délaissant les routes sinueuses pour les grands espaces sablonneux, de Mévius est conscient de s’aventurer sur une terre inconnue avec laquelle il a eu l’occasion de se familiariser lors de quelques courses de cross-country. "La grande différence entre le rallye traditionnel et le rallye-raid, c’est la sensation de liberté dans la conduite", commente le Brabançon de 27 ans. "On est davantage confronté à la force des éléments et on se mesure plus encore aux imprévus des parcours qui présentent tous leur lot d’inconnues. En rallye, j’avais la possibilité d’aller reconnaître les spéciales, d’analyser le tout et de m’y préparer. Ici, en rallye-raid, ce n’est pas le cas et il faut donc être en mesure d’improviser et de s’adapter constamment aux exigences du terrain. Le buggy permet aussi de rouler dans tous les types d’environnements sur le globe : des dunes, de la boue, des chemins, des plaines désertiques, etc. Au final, le rallye-raid offre encore plus de diversité que le rallye traditionnel. Pour moi, il y a véritablement ce côté aventure qu’on ne retrouve pas autant dans le rallye classique."