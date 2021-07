Guillaume De Ridder se souviendra longtemps de cette première manche en FIA RX2e à Barcelone. Celui qui est ingénieur pour Renault F1 dans la vie de tous les jours a tout simplement écrasé le meeting catalan en signant un tonitruant Grand Chelem ! Premier des deux séances d'essais libres, premier des quatre manches qualificatives avec par deux fois le meilleur tour signé, premier des demi-finales et, enfin, premier de la finale de cette première manche du championnat électrique de rallycross. On peut difficilement faire mieux !

De Ridder s'est imposé devant Ole Henry Steinsholt et Patrick O'Donovan. "Je suis sans voix", souffle Guillaume. "Il y a tellement de grands pilotes en RX2e, donc signer la première victoire de la série et écrire l'histoire est juste un sentiment incroyable. Ce fut un week-end parfait. Il s'agit d'une nouvelle série avec beaucoup de gars rapides, donc je ne savais pas exactement à quoi m'attendre, mais nous voulions évidemment nous battre pour la victoire. Ça n'aurait pas pu aller mieux. La RX2e a été encore meilleure que ce à quoi je pouvais m'attendre. C'est une toute nouvelle technologie, vous pouviez donc vous attendre à de petits couacs, mais c'était absolument impeccable tout le week-end. Les gars de QEV et d'OMSE ont fait un excellent produit, c'est un excellent morceau d'ingénierie et agréable à piloter, donc j'ai vraiment apprécié."

Prochaine manche à Holjes, en Suède, les 20-22 août où Guillaume tentera bien évidemment de poursuivre sa chevauchée fantastique entamée en Espagne !