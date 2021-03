Il fallait se lever tôt pour découvrir la livrée que porteront les Haas VF-21 cette saison. Contrairement à d'autres écuries qui ont choisi le temps de midi ou l'après-midi pour lancer leurs armes pour la campagne 2021, Haas a choisi un horaire matinal, 9 heures, pour présenter la déco que portera sa nouvelle monture. Après le noir et or de Rich Energy en 2019 et un retour au gris traditionnel l'an dernier, place à une toute nouvelle livrée. La Haas montre clairement l'origine de ses généreux bailleurs de fonds en même temps qu'Uralkali, société co-détenue par Dmitry Mazepin, devient sponsor-titre.

La VF-21 en tant que telle sera présentée lors des essais hivernaux qui auront lieu sur le circuit de Sakhir du 12 au 14 mars prochains. La formation dirigée par Gunther Steiner a pris du retard sur son planning en raison des différentes restrictions contre le Covid-19 mises en place à travers l'Europe. Les mesures de quarantaine mises en place au Royaume-Uni ont en effet empêché les troupes basées à Banbury de se rendre à Maranello. L'Américaine ne fera que ses premiers tours de roue et ne vérifiera le bon fonctionnement du V6 Ferrari qu'à Bahreïn.

2021 sera une année de transition pour Haas qui est d'ores et déjà tournée vers 2022, date de l'avènement du nouveau règlement technique. Pour les rookies Mick Schumacher et Nikita Mazepin, il s'agira donc d'une saison préparatoire où il s'agira surtout de se faire les dents. L'Allemand et le Russe ne désespèrent pas toutefois de marquer quelques points au gré des occasions.