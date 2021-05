L'édition des 110 ans des 500 miles d'Indianapolis demeurera légendaire avec un morceau d'histoire qui s'est écrit sur le Brickyard. Helio Castroneves a rejoint AJ Foyt, Al Unser et Rick Mears parmi les recordmen de victoires du joyau des épreuves américaines en décrochant un 4e succès. Le vétéran brésilien (46 ans) est monté en puissance au fil de la course pour finalement définitivement se battre pour la tête dans la deuxième moitié de l'épreuve. Le dernier quart de la course fut marqué par un mano-a-mano incessant avec le jeune Alex Palou (Chip Ganassi Racing).

Castroneves prenait définitivement le leadership dans l'avant-dernier et n'allait plus le lâcher jusqu'à l'arrivée pour offrir au Meyer Shank Racing, qui collabore avec le team Andretti, un succès historique dans l'Indiana. C'est la première fois depuis 2009 que le Brésilien s'impose sur le Brickyard. Un triomphe populaire pour celui qui a testé pour Toyota F1 il y a près de 20 ans, ovationné par la foule, ses amis, ses équipiers et ses rivaux. Derrière Spider-Man et Palou, Simon Pagenaud (Penske) prend in extremis la 3e place à Pato O'Ward (McLaren Arrow SP).

Cette 105e édition d'Indy 500 fut relativement calme avec seulement deux neutralisations, la première étant causée par le crash dans la pitlane de Stefan Wilson (Andretti), le second par le crash de Graham Rahal (RLL) qui est parti dans le mur suite à une roue arrière mal fixée. Le poleman Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) a vu sa course ruinée par un pitstop très long suite à un souci technique dans le premier quart de course.