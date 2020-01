Les routes ne seront pas blanches, hélas, mais bien détrempées pour cette 62e édition des Boucles, la quinzième déjà en version Legend et la sixième du côté de Bastogne.

Cette fois, le cordon avec Liège, le passé et Spa a définitivement été coupé. Les quelque 280 équipages n’iront plus du tout en province de Liège, mais tourneront ce samedi entre 8 h 30 et 20 h (2 boucles de 5 spéciales) du côté de la ville du Char. Et ce dimanche, place à la terre promise avec des désormais classiques comme Mirwart, Remichampagne ou Églantine, mais aussi des nouveautés comme Hautes Virées, Libramont ou Martelange.

