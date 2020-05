Notre pilote de légende mis à l’honneur pour ses 75 ans.

C’est vrai, le mois de novembre est encore loin. Et on ne sait pas trop de quoi l’avenir sera fait. Mais soyons optimistes et espérons que l’hommage que rendra, à Bruxelles, la 6e édition de l’Interclassics à l’un de nos plus grands pilotes automobiles, sinon le plus grand pilote belge de tous les temps, pourra vraiment avoir lieu au moment de souffler les 75 bougies de l’anniversaire du sextuple vainqueur du Mans.

Les voitures les plus emblématiques du palmarès automobile de Jacky Ickx, l’une des derniers survivants d’une époque où les pilotes jouaient leur vie à chaque course, seront visibles durant trois jours à Brussels Expo. Pour cette exposition spéciale d’une quinzaine de voitures, l’organisation d’InterClassics Brussels travaillera en étroite collaboration avec Porsche Belgium, le Club IMR (Jacky Ickx Club), le Musée Porsche de Stuttgart et plusieurs collectionneurs privés.

Faut-il rappeler que cette icône du sport automobile belge, outre ses six triomphes au Mans, a décroché huit victoires en Grand Prix F1, en montant pas moins de 25 fois sur le podium ? Et qu’il a piloté, entre autres, pour Cooper, Ferrari, Brabham, Williams, McLaren et Lotus (dont certaines seront aux Heysel) ? Il a également remporté le CanAm en 1979, ainsi que le Rallye Paris-Dakar (en compagnie de l’acteur Claude Brasseur, avec qui il avait déjà brillé au Dakar dès 1981 au volant d’une Citroën officielle, une CX 2400 GTI)…

En outre, les 400 exposants présents proposeront à la vente, pendant trois jours (du 20 au 22 novembre, aux palais 5, 6, 7 et 9 du Heysel) plus de 1 000 voitures de collection au total, ainsi que divers objets liés à l’automobile.