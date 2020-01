Après une bonne première saison, Honda a confirmé l’engagement d’une NSX GT3 Evo alignée par JAS Motorsport lors des cinq manches de l’Intercontinental GT Challenge qui débutera début février par les 12H de Bathurst.

Il y aura ensuite un grand break avant les 24H de Spa, les 8H de Suzuka, les 8h d’Indianapolis et les 9H de Kyalami. Notre compatriote Bertrand Baguette, lié à la marque depuis quelques années déjà, a été confirmé parmi les titulaires et sera épaulé par Dans Cameron, Mario Farnbacher et Renger Van der Zande.