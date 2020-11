Honte aux commissaires sportifs du Rallye de Hongrie ! MoteursHumeur Olivier de Wilde © Hyundai

La plainte de Grégoire Munster contre Oliver Solberg (qui aurait dû être disqualifié sans plainte si les officiels avaient respecté le règlement) a été refusée car la caution est arrivée deux minutes trop tard. Une humeur d'Olivier de Wilde.



On a assisté, en coulisses, à une malheureuse histoire lors du Rallye de Hongrie, avant-dernière manche du championnat d'Europe des rallyes. Une affaire prouvant bien le manque de compétence et de partialité de certaines personnes à qui l'on donne un peu de pouvoir. Une affaire démontrant aussi que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde et qu'avoir un nom connu, être le fils d'un champion du monde offre souvent des avantages et permet parfois d'outre-passer les lois. Même quand des images prouvant l'infraction font le tour des réseaux sociaux.



(...)