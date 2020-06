Le Grand Prix de Formule 1 de Belgique se déroulera à huis clos le 30 août. L'organisation a officiellement annoncé cela mardi.

"La course se tiendra dans le strict respect des consignes sanitaires édictées par le Conseil National de Sécurité et en concertation avec les Gouvernements fédéral et wallon", peut-on lire dans le communiqué.

Le 15 mai dernier, le comité de concertation avait donné son feu vert à l'organisation de l'événement, permettant ainsi au promoteur de négocier avec Liberty Media, chargé de la promotion mondiale de la F1, pour couvrir le manque à gagner que va entraîner l'absence des spectateurs (près de 165.000 tickets avaient été vendus, NDLR).

"Le maintien de cet événement a été rendu possible grâce au travail et à la collaboration du Gouvernement wallon, du Circuit de Spa-Francorchamps, du RACB, de la FIA mais également de la FOM puisque ce Grand Prix sera organisé en dehors du contrat 'Promoteur' en cours et sans contribution financière de la Région wallonne", a expliqué Vanessa Maes, CEO de Spa Grand Prix. "Ce modèle inédit permettra au Circuit de Spa-Francorchamps, outil économique important en Wallonie, d'atténuer quelque peu les effets financiers de cette crise historique. Les conditions négociées permettent également de consolider la place du Grand Prix de Belgique dans le calendrier très prisé du championnat du monde de Formule 1 puisqu'elles incluent une prolongation de notre contrat 'Promoteur' actuel jusqu'en 2022".

"Le circuit de Spa-Francorchamps fait partie intégrante de l'histoire de la Formule 1. Il est inscrit au calendrier depuis la fondation du Championnat du monde en 1950 et est devenu au fil des ans l'un des circuits les plus mythiques du monde. En tant que tel, notre circuit national devait maintenir sa place dans le calendrier et ainsi jouer son rôle dans la poursuite du Championnat du monde 2020 ", a déclaré l'organisation.

Après tout, des ajustements ont dû être faits en l'absence de fans sur le circuit mythique. 165 000 billets ont été vendus à ce jour. "Spa Grand-Prix SA invite tous les clients titulaires d'un billet pour cette édition 2020 à consulter le site Internet www.spagrandprix.com. Ils y trouveront toutes les informations nécessaires pour transférer leurs billets à l'édition de 2021 ou demander un remboursement ", a expliqué l'organisation.

Reprise du championnat en Autriche

La Formule 1 a officialisé les huit premières manches de la saison, qui débutera le week-end du 3 au 5 juillet en Autriche. L'Autriche accueillera une deuxième course le week-end suivant. Le Grand Prix de Belgique constitue la septième manche.

En raison de la crise corona, les dix premiers Grands Prix de la saison ont tous été reportés ou annulés. La saison aurait dû commencer le 15 mars à Melbourne, en Australie. Le démarrage effectif suit au début du mois de juillet avec deux matchs (les 5 et 12 juillet) sur le Red Bull Ring à Spielberg, en Autriche. Suivront les Grands Prix de Hongrie (19 juillet), de Grande-Bretagne les 2 et 9 août, d'Espagne le 16 août, de Belgique le 30 août et d'Italie le 6 septembre. "Les huit premières courses seront des épreuves fermées, où les procédures de sécurité les plus strictes seront appliquées", rapporte la F1.