Alors que son fils Max, champion du monde de F1, découvre sa nouvelle Red Bull à Barcelone, Jos Verstappen a décidé de se faire plaisir en renfilant son casque. Mais plutôt que de rouler en GT voire en protos comme lors de dernière participation aux 24H du Mans où il avait remporté la catégorie LMP2, l'ex-pilote de F1 a décidé de relever un nouveau défi en s'attaquant au rallye.

« Cela fait quelques années que je suis le WRC à la télé et cela me donne envie, » a confié Jos aux organisateurs du BRC. « C'est une toute autre discipline. J'en avais marre de faire des ronds avec mes potes sur des circuits. J'ai proposé à mon ami et préparateur karting Richard Pex de découvrir le rallye avec moi. On a acheté chacun une Citroën C3 Rally2 et nous voilà partis. Dès mes premiers tours de roues sur un terrain militaire, sans copilote, j'ai adoré. »

Puis est venu le temps de songer à trouver un équipier, un préparateur et disputer une première course. Le Limbourgeois s'est alors logiquement tourné vers la Belgique : Il a proposé à Kris Botson de l'épauler et à DG Sport d'assister sa voiture pour huit manches du Championnat de Belgique. « On va suivre le programme de Stéphane Lefèbvre dont j'ai fait la connaissance début de semaine. Un chouette gars qui m'a donné pas mal de conseils. Je suis d'abord monté à ses côtés. On voit que le garçon sait y faire. Puis il est venu à côté de moi. Nous roulerons avec les mêmes réglages. Nous irons aussi en Croatie et au Portugal sur la terre pour nos débuts en Mondial.»

Pour « Jos the Boss » lqui a désormais accompli sa mission de père et peut penser à nouveau à lui le plus dur sera d'écouter son équipier : «Cela m'a fait bizarre au début d'entendre quelqu'un me parler pendant que je roulais. On n'a pas cela en circuit, si ce n'est votre ingé qui parfois vous parle à la radio. Mais ici c'est sans arrêt et précieux. On a développé notre propre système de notes. Je vais devoir vraiment me concentrer et l'écouter car, contrairement au circuit, la route peut changer très fort entre les reconnaissances et la course, d'un passage à l'autre, avec la boue ramenée sur la trajectoire par les concurrents partis devant. Il faudra rester vigilant et ne pas se faire piéger. »

Pour Verstappen père l'objectif est très clair : « Me faire plaisir avant tout. Après, je suis inscrit au nouveau championnat pour les plus de 50 ans. »

Une « Masters Cup » dans laquelle il peut clairement viser le titre. Mais à voir sa vitesse lors des différents tests d'avant rallye, il semble clair aussi que l'ex-pilote de GP pourra revendiquer une place dans le Top 10. S'il parvient à rester sur la route... Lors d'une séance en début de semaine, le Hollandais ne pointait qu'à une seconde de son professeur Stéphane Lefèbvre au bout de 3,5 km. C'est plus que bien pour un débutant. Pas de doute, Verstappen n'est pas là pour amuser la galerie : « Je reste un compétiteur. Dès que je mets mes gants et que j'enfile mon casque, c'est pour aller le plus vite possible. »

Sa présence constituera assurément une attraction et un plus pour notre BRC. Et ce sera carrément du délire le jour où Max viendra encourager son papa sur le bord des spéciales...