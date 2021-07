Suite au forfait du Frikadelli Racing et de ses deux Porsche Pro, victimes des inondations en Allemagne, ce sont finalement 59 voitures qui se présenteront au départ des premiers essais officiels ce jeudi. L’unique Bentley engagée par CMR roulant en Silver Cup, on peut dire que huit marques visent la victoire, même si, depuis la création des 24 H pour GT3, seules les quatre allemandes ont réussi à s’imposer avec quatre succès pour Audi, trois pour BMW, les deux derniers à Porsche et une fois Mercedes. Outre l’absence cette année de Honda et de Lexus, on notera que le team Rowe Racing, lauréat de deux des cinq éditions, manque également à l’appel. Par contre, on peut se réjouir qu’une Aston Martin soit là pour jouer la gagne, tandis que les chances de bien figurer de McLaren (avec le team Jota) n’ont plus été aussi hautes depuis longtemps. Voici notre analyse des chances de chacun de triompher dimanche à 16 h 30.

Aston Martin

Chance de succès : 10 %

Modèle : AMR Vantage

Nombre voitures engagées : 3

Victoires aux 24 H depuis 2011 : 0

Victoires aux 24 H depuis 1924 : 1

Dernier succès aux 24 H : 1948

Équipage pouvant viser la victoire en Pro : 1

N. Thiim - M. Sorensen - R. Gunn (Dan-Dan-GB/Garage 59 #95).

Plus - Un équipage avec un trio de pilotes officiels Aston. - Tous les efforts concentrés sur une voiture. - Expérience du team Garage 59. - Soutien de Prodrive.

Moins - Absence de Maxime Martin roulant à la concurrence alors qu’il est toujours sous contrat avec la marque. - Une seule voiture. - Aston n’a jamais gagné avec sa GT3 sur une aussi longue distance.

Audi

Chance de succès : 13 %

Modèle : R8 LMS

Nombre voitures engagées : 9

Victoires aux 24 H depuis 2011 : 4

Victoires aux 24 H depuis 1924 : 4

Dernier succès aux 24 H : 2017 (Saintéloc)

Équipage pouvant viser la victoire en Pro : 4

M. Winkelhock - P. Niederhauser - C. Haase (All-Sui-All/Saintéloc #25) ; D. Vanthoor - K. Van der Linde - C. Weerts (Bel-AfS-Bel/WRT #30) ; R. Frijns - D. Lind - N. Muller (P-B-Dan-Sui/WRT #37) ; M. Drudi - C. Mies - D. Marschall (Ita-All-All/Attempto #66).

Plus - Quatre anneaux et quatre victoires sur les dix dernières éditions. - Équipe belge WRT parmi les meilleurs teams GT3 qui aligne deux voitures de pointe avec deux pilotes belges. - Audi est généralement bien sur Spa quelle que soit la météo.

Moins - La R8 a dix ans. - Plus d’équipages de rêve comme lors des dernières éditions. - Absence de Fred Vervisch (retenu par le WTCR) chez Saintéloc. - WRT n’a plus gagné depuis 2014.

BMW

Chances de succès : 13 %

Modèle : M6

Nombre voitures engagées : 4

Victoires aux 24 H depuis 2011 : 3

Victoires aux 24 H depuis 1924 : 23

Dernier succès aux 24 H : 2018 (Walkenhorst)

Équipage pouvant viser la victoire en Pro : 2

S. Van der Linde - M. Wittmann - D. Pittard (AfS-All-GB/Walkenhorst #34) ; T. Glock - M. Tomczyk - T. Neubauer (All-All-Fra/Walkenhorst #35).

Plus - BMW a remporté les dernières 24 H du Ring. - Walkenhorst est devenu le team officiel BMW. - Quatre pilotes sur six issus du DTM. - Expérience de BMW, recordman du nombre de succès aux 24 H de Spa (23).

Moins - Absence de Rowe Racing. - Chaque équipage possède un pilote ayant très peu d’expérience sur Spa et les 24 H.

Ferrari

Chance de succès : 13 %

Modèle : 488 GT4

Nombre voitures engagées : 7

Victoires aux 24 H depuis 2011 : 0

Victoires aux 24 H depuis 1924 : 3

Dernier succès aux 24 H : 2004 (550 Maranello)

Équipage pouvant viser la victoire en Pro : 2

A. Pierguidi - N. Nielsen - C. Ledogard (Ita-Dan-Fra/Iron Lynx #51) ; A. Fuoco - D. Rigon - C. Illott (Ita-Ita-GB/Iron Lynx #71).

Plus - Deux équipages très rapides. - Iron Lynx fait confiance à AF Corse qui connaît très bien son produit et les 24 H. - Ne manquent pas de moyens

Moins - Ferrari n’a plus gagné les 24 H depuis 2004, jamais en GT3. - Politique de la marque qui a toujours été plus axée clients.

Lamborghini

Chance de succès : 12 %

Modèle : Huracan GT3

Nombre voitures engagées : 8

Victoires aux 24 H depuis 2011 : 0

Victoires aux 24 H depuis 1924 : 0

Dernier succès aux 24 H : -

Équipage pouvant viser la victoire en Pro : 3

M. Bortolotti - M. Mapelli - A. Caldarelli (Ita-Ita-Ita/Orange 1 FFF #63) ; K. Lappalainen - A. Rougier - J. Aitken (Fin-Fra-GB/Emile Frey #114) ; G. Altoe - N. Siedler - A. Costa (Ita-Aut-Esp/Emil Frey #163).

Plus - Trois solides équipages. - La voiture de pointe de Orange 1 FFF est composée de trois pilotes officiels. - A longtemps mené les 6 H du Castellet.

Moins - A souvent mené mais n’a encore jamais réussi à remporter les 24 H. - Fiabilité.

McLaren

Chance de succès : 1 %

Modèle : 720S GT3

Nombre voitures engagées : 2

Victoires aux 24 H depuis 2011 : 0

Victoires aux 24 H depuis 1924 : 0

Dernier succès aux 24 H : -

Équipage pouvant viser la victoire en Pro : 1

B. Barnicoat - O. Wilkinson - R. Bell (GB-GB-GB/Jota #38).

Plus - Une 720S bien balancée et plus performante que ses devancières. - Expérience de l’endurance de Jota. - Un bon équipage.

Moins - Une seule voiture. - McLaren n’a encore jamais remporté les 24 H, ni une grande épreuve d’endurance. - Peut mieux faire au niveau du trio de pointe. - Manque de moyens.

Mercedes

Chance de succès : 13 %

Modèle : AMG GT3

Nombre voitures engagées : 13

Victoires aux 24 H depuis 2011 : 1

Victoires aux 24 H depuis 1924 : 3

Dernier succès aux 24 H : 2013

Équipage pouvant viser la victoire en Pro : 4

M. Engel - L. Stolz - V. Abril (All-All-Mon/HRT #4) ; M. Buhk - M. Gotz - Y. Buurman (All-All-P-B/HubAuto #50) ; R. Marciello - D. Juncadella - J. Gounon (Ita-Esp-Fra/AKKA ASP #88) ; T. Boguslavskiy - L. Auer - F. Fraga (Rus-Aut-Bré/AKKA ASP #89).

Plus - Trois très solides équipages. - Produit fiable. - Marciello-Juncadella-Gounon forment sans doute l’un des trois meilleurs équipages au départ. - Mercedes fête les 90 ans de sa première victoire aux 24 H de Spa. - Marque la mieux représentée avec 13 voitures au total mais seulement quatre en Pro-Cup.

Moins - L’AMG GT3 n’est plus toute jeune. - Un seul succès sur les dix éditions GT3, en 2013 avec déjà les deux Max Gotz et Buhk à nouveau associés. - Mercedes n’a jamais semblé jouer autant le jeu et s’impliquer autant pour les 24 H que les trois autres grosses marques allemandes.

Porsche

Chance de succès : 22 %

Modèle : 911 GT3-R

Nombre voitures engagées : 12

Victoires aux 24 H depuis 2011 : 2

Victoires aux 24 H depuis 1924 : 8

Dernier succès aux 24 H : 2020 (Rowe Racing)

Équipage pouvant viser la victoire en Pro : 6

M. Christensen - D. Olsen - F. Makowiecki (Dan-Dan-Fra/Schabl) ; S. Muller - K. Estre - R. Lietz (All-Fra-Aut/Rutronik #21) ; M. Campbell - E. Bamber - M. Jaminet (NZ-NZ-Fra/GPX Martini Racing #22) ; M. Martin - L. Vanthoor - N. Tandy (Bel-Bel-GB/KCMG #47) ; M. Cairoli - K. Bachler - C. Engelhart (Ita-All-All/Dinamic Motorsport #54) ; A. Rizzoli - MO. Pedersen - R. Dumas (Ita-Nor-Fra/Dinamic Motorsport #56).

Plus - Marque favorite possédant le plus de candidats à la victoire. - Porsche est tenant du titre. - Porsche a remporté le plus de victoires en GT3 ces deux dernières années. - Quatre équipes différentes en lice pour la victoire. - Deux Belges anciens vainqueurs (deux fois pour Laurens Vanthoor dont 2020) réunis chez KCMG. - GPX l’a emporté en 2019. - Trois "dream teams".

Moins - Forfait de Frikadelli et de ses deux équipages de pointe. - Pression due au statut de grand favori. - Absence des tenants du titre Rowe Racing.