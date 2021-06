C'était il y a 30 ans jour pour jour. Mazda devenait le seul constructeur japonais à remporter les 24 Heures du Mans. Pilier de la première heure, le Belge Pierre Dieudonné raconte cette folle aventure...

Le 23 juin 1991 restera à jamais une date historique dans l’histoire du Mans. Ce jour-là, une Mazda 787B crevait l’écran (et de nombreux tympans) en devenant la première voiture japonaise, équipée d’un atypique moteur rotatif qui plus est, à décrocher la timbale aux plus célèbres 24 heures du monde. Pendant 27 ans, Bertrand Gachot, Johnny Herbert et Volker Weidler allaient rester les seuls à avoir fait triompher un constructeur issu de l’Archipel, jusqu'au triomphe de Fernando Alonso, Kazuki Nakajima et Sébastien Buemi sur Toyota en 2018.

