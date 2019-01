Cela s'est passé vendredi sur les routes du Dakar, au Pérou.

Andrey Karginov, chauffeur du camion placé en deuxième place du classement général, aborde un passage sablonneux dans lequel se sont rassemblés quelques spectateurs venus assister de près au passage des concurrents. Le Russe prend alors la direction d'un groupe - situé hors de la fanzone prévue - qui s'écartent en courant. Seulement, l'un d'entre eux, un Sud-Africain, perd l'équilibre et tombe au sol. Le camion roule sur ses jambes... et continue sa route comme si de rien n'était.

La direction de course a, par la suite, décidé de mettre Karginov, vainquer de l'épreuve en 2014, hors course suite à cet incident.

Le spectateur a été rapidement transporté à l'hôpital d'Arequipa et souffre d'une fracture du fémur. Le pilote russe et son équipage s'y sont rendu pour rencontrer et réconforter la victime.