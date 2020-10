CHARLOTTE 11/10 (BELGA)

La course du championnat IMSA, le championnat d'endurance nord-américain, de Laurens Vanthoor (Porsche) à Charlotte, aux États-Unis, n'a duré que quatre tours samedi. Après le forfait dans la manche précédente de Mid-Ohio en raison de cas de Covid-19 dans l'équipe, le Belge Laurens Vanthoor et Porsche effectuaient leur retour en IMSA ce week-end sur le Charlotte Motor Speedway.

Un retour à oublier puisque la course, longue d'une heure et quarante minutes, n'a duré que quatre tours pour Laurens Vanthoor, sorti de la piste sous la pluie. Il a d'ailleurs été imité quelques tours plus tard par l'autre Porsche, pilotée par le Français Frédéric Makowiecki.

L'Espagnol Antonio Garcia et l'Américain Jordan Taylor (Corvette) ont remporté leur cinquième course de la saison devançant les BMW de John Edwards/Jesse Krohn (USA/Fin) et de Connor De Philippi/Bruno Spengler (USA/Can).

L'IMSA va enchaîner avec le Petit Le Mans le samedi 17 octobre, course de 10 heures sur le circuit de Road Atlanta.