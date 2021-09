Laurens Vanthoor a le vent en poupe dans le championnat IMSA en ce moment. Déjà victorieux à Road America il y a un mois, sans oublier son succès aux 12 Heures de Sebring plus tôt dans la saison, le Limbourgeois a remporté son troisième succès de la saison sur le mythique circuit de Laguna Seca (Californie).

Qualifié en 5ème position de la catégorie GTD, Larry et son équipier canadien Zac Robichon parvenaient à remonter jusqu'au commandement de la classe au volant de la Porsche 911 GT3-R n°9 du Pfaff Motorsports. Grâce à cette nouvelle victoire et malgré le fait qu'il a pris le départ des meetings de Belle-Isle et de Watkins Glen 2, le duo figure au deuxième rang du GTD tous classements IMSA confondus, non sans figurer à la deuxième place du mini-championnat Michelin Endurance Cup.

La victoire au classement général est revenue à l'Acura DPi n°10 WTR de Taylor-Albuquerque qui a pris le meilleur sur les Cadillac Ganassi de Van der Zande-Magnussen et Whelen de Nasr-Derani. Succès Corvette dans une classe GTLM réduite à peau de chagrin avec la n°4 de Milner-Tandy devant la n°3 de Garcia-Taylor et la Porsche 911 RSR n°79 WeatherTech de MacNeil-Campbell.

Antépénultième manche de la saison à Long Beach le week-end du 25 septembre.