Celle-là, elle est particulièrement savoureuse. Le week-end de Laurens Vanthoor au Virginia International Raceway, pénultième manche du championnat IMSA SportsCars 2021, avait tourné au vinaigre à l'issue des qualifications. Suite à une infraction dans la voie des stands, la Porsche 911 GT3-R n°9 du Pfaff Motorsports que le Limbourgeois partage avec le Canadien Zac Robichon devait s'élancer 13ème et bonne dernière de la catégorie GTD pour les 2h40 de course au programme. Mais le duo belge-canadien n'a rien lâché et est parvenu à déjouer tous les pronostics.

Vanthoor prenait la tête peu après un restart avant d'effectuer le plein de carburant pour le deuxième et dernier arrêt de la Porsche grise et rouge. "Larry" reprenait définitivement le leadership quand la BMW M6 Turner Motorsport de Bill Auberlen, qui se dirigeait vers une victoire certaine, était impliquée dans un accrochage avec une Corvette. L'ancien champion GTLM n'avait plus qu'à se laisser glisser vers la ligne d'arrivée, s'imposant devant la Lamborghini Paul Miller Racing n°1 de Sellers-Snow et la Lexus Vasser Sullivan n°14 de Hawksworth-Telitz.

Grâce à cette troisième victoire en quatre courses, l'équipage Vanthoor-Robichon abordera la finale à Petit Le Mans avec une avance de 50 unités sur Sellers-Snow. On notera par ailleurs que Corvete Racing a signé le doublé en GTLM avec la n°4 de Milner-Tandy devant la n°3 de Garcia-Taylor. Les verdicts seront rendus le 13 novembre prochain sur le légendaire circuit de Road Atlanta, en Géorgie.