Jacky Ickx, 75 ans, sera mis à l'honneur lors du prochain Festival de vitesse de Goodwood, dans le sud de l'Angleterre.

L'événement, qui compte parmi les plus prestigieux au monde, avait accueilli 200.000 visiteurs en quatre jours l'an dernier. Cette édition, qui aura lieu du 9 au 12 juillet, sera consacrée aux "maîtres" les plus polyvalents du sport automobile. "Jacky Ickx a été un champion notamment en catégories endurance, tourisme, rallye et Formule 1. C'est le premier nom que nous avons coché pour le prochain festival", ont annoncé jeudi les organisateurs.

Modestement, le Bruxellois insiste, lui, sur le fait qu'en dépit de son talent, le pilote n'est jamais que "le représentant du savoir-faire de son équipe". "Lorsque tu disposes d'une bonne voiture, ce qui a souvent été mon cas, il est facile de gagner. Mes résultats et cette initiative sont une reconnaissance pour ceux qui n'ont jamais été mis à l'honneur."

Organisé pour la première fois en 1993, le Goodwood Festival of Speed est l'un des principaux événements du calendrier automobile. L'an dernier, 600 véhicules spéciaux d'une valeur totale de 2,4 milliards d'euros y ont été présentés.