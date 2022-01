Hormis une pénalité et une neutralisation étant tombée au mauvais moment, l'équipage de la 911 turquoise a connu une course sans histoire, menant 258 des 761 tours couverts. Heylen et ses camarades s'imposent également dans la Michelin Endurance Cup et récoltent de précieux points.

Notre ancien pilote de Champ Car avait bien du mal à cacher son émotion et ce n'est que légitime. Cette victoire sur le double tour d'horloge floridien est l'apogée du retour sous les projecteurs de l'ami Jan qui avait déjà remporté les 12 Heures de Sebring en 2020 et décroché les titres en Michelin Endurance Cup et Pilot Challenge l'an dernier.

"C'est incroyable", s'émeut Jan. "Après toutes ces années à essayer, on gagne enfin à Daytona. C'est spécial d'être sur Victory Lane avec tous les gars du team. Cela fait sept ou huit ans que je fais partie de Wright Motorsports et que je suis aux côtés de Johnny Wright, son propriétaire, et Bobby Viglione, son Team Manager, sans oublier toute l'équipe. Nous ne serions pas en mesure d'être là sans Ryan et ses sponsors. Un grand merci à eux et à Porsche pour avoir sorti un bon produit. Je ne pourrais pas être plus heureux. Nous avons achevé la saison écoulée à Atlanta sur une note positive et on entame la nouvelle de la même façon. J'attends Sebring avec impatience".

Faisant assurément partie des meilleurs pilotes estampillés "Gold" en GT, Heylen mérite qu'on fasse à nouveau appel à ses services en Europe. Mais avant cela, il y aura le prestigieux rendez-vous de Sebring à la mi-mars où il tentera de récupérer ses lauriers de vainqueur, lui qui a terminé deuxième du mythique tour d'horloge en 2021.