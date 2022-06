Nos six compatriotes engagés dans cette 90ème édition des 24H du Mans ont tous ralliés l'arrivée participant ensemble à un nouveau record avec 53 voitures sur les 62 classées. Mais un seul est monté sur le podium.

Si Dries Vanthoor, quinzième au général, était le premier des nôtres à franchir l'arrivée, Jean Glorieux est le seul à ramener un trophée de la Sarthe. Même deux puisqu'il avait remporté vendredi la course de Porsche en lever de rideau. Après déjà deux victoires les années précédentes en LMP3 lors de l'épreuve Road To Le Mans, déjà avec DKR Engineering et l'Allemand Laurents Horr:

"C'est incroyable, j'aurais signé des deux mains pour ce résultat," se félicitait le Courtraisien visiblement ému à l'heure de monter sur la troisième marche du podium dans la catégorie LMP2 Pro-Am. Vingt-deuxième au classement général et dix-huitième en catégorie, il gardera donc un excellent souvenir de cette toute première participation à la plus grande épreuve du monde: "On a construit cette participation et ce résultat depuis des années avec toute l'équipe DKR avec qui je partage cette passion. Cela a été une belle aventure humaine. J'ai du mal à mettre des mots sur ce que je ressens. C'était ma toute première course en LMP2 et je reviens avec une coupe du Mans..."

Bravo à l'équipe belgo-luxembourgeoise et à son équipage composé de trois débutants dans la Sarthe qui ont donc réussi un bon résultat d'ensemble malgré deux petites fautes leur coûtant une marche. Tout cela grâce à beaucoup de travail, de passion, une très bonne stratégie et des chronos honorables des trois pilotes.

Gageons que ce podium mérité leur donnera l'envie de revenir l'an prochain pour la centième.