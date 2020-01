Le team Toyota Overdrive de Jean-Marc Fortin risque fort de dominer ce premier Dakar en Arabie saoudite.

Dix Toyota, trois SSV OT3, un camion : l’armada alignée en course par les teams Overdrive et Toyota Gazoo Racing, l’avant-veille du grand départ sur les bords de la mer rouge a de quoi impressionner. Tel un général en campagne, Jean-Marc Fortin passe ses troupes en revue. Il esquisse un léger sourire. Les yeux plissés de satisfaction, notre compatriote savoure le moment. Et si son regard se perd au loin, c’est sans doute pour contempler, le temps d’un instant, le chemin parcouru. Pour la première fois depuis quinze ans, le team Overdrive est pointé comme le grandissime favori du Dakar. À l’analyse des équipages engagés, on dirait même qu’il fait figure de véritable épouvantail ! (...)