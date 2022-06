Un soirée un peu spéciale avait lieu hier soir à la concession BMW JM Martin de Woluwe. On célébrait les 50 ans du département Motorsport de la marque allemande, les 30 ans de la concession JM Martin mais aussi les 30 ans de la dernière victoire de Jean-Michel Martin aux 24 Heures de Spa-Francorchamps. En 1992, la BMW M3 E30 n°5 du Team Bigazzi que pilotait le célèbre pilote belge s'imposait in extremis après avoir pris la tête dans l'avant-dernier tour et s'imposait pour moins d'une demi-seconde. Un final resté dans les mémoires. Bien sympathique mais le véritable moment fort était ailleurs. En effet, une belle surprise attendait le quadruple vainqueur de l'épreuve spadoise.

Pour l'événement, ses deux équipiers de l'édition 1992, le Britannique Steve Soper et l'Anglais Christian Danner, ont fait le déplacement jusqu'en région bruxelloise, de quoi offrir des retrouvailles chaleureuses. Didier Debae, qui faisait partie de l'aventure BMW Bigazzi, était également présent, tout comme Eric Van de Poele, le grand battu de 1992 où il avait été débordé par un Steve Soper déchaîné. Mais ce n'est pas tout puisque la vraie BMW M3 E30 victorieuse, retrouvée au Portugal et remise en condition d'époque, était également exposée ! Enfin, une plus récente BMW M4 Compétition était exposée et arborait fidèlement la livrée de son aînée, une déco Bastos-Fina qui a tant marqué l'histoire du sport automobile belge.

Last but not least, des BMW sportives, dont deux M1, une CSL et une 528 Gr.A, étaient également exhibées. Assurément une belle madeleine de Proust pour les fans de sport auto présents sur place.