Le Suisse, vainqueur de la première course et 2e de la seconde, s'est imposé devant le Slovène Tim Gajser (Yamaha), 4e puis vainqueur de la seconde course, et le Français Romain Febvre (Kawasaki), 2e puis 3e. Au classement du championnat du monde, Febvre profite de la 4e place du Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM) pour prendre la tête avec 614 points, soit un de plus que Tim Gajser (613) et trois de plus qu'Herlings (611). Côté belge, Jérémy Van Horebeek (Beta) termine 12e après une 11e et une 14e place. Brent Van doninck (Yamaha), 17e puis 15e, se classe 17e et Kevin Strijbos (Yamaha), 32e puis 30e, termine 32e.

En MX2, Maxime Renaux (Yamaha) a remporté le Grand Prix, validant par la même occasion son titre de champion du monde après un abandon de Jago Geerts (Yamaha) lors du premier tour la seconde course à cause d'un problème mécanique. Vainqueur du Grand Prix, le Français a devancé son compatriote Tom Vialle (KTM), 4e puis 2e, et l'Espagnol Ruben Fernandez (Honda), deux fois 3e. Côté belge, Jago Geerts termine à une 17e place finale. Florent Lambillon, 26e puis 27e, se classe 28e et Julian Vander Auwera (Husqvarna), qui n'a pas pris part à la seconde course, 30e et dernier. Au classement du championnat du monde, Renaux est donc assuré du titre avec 643 points. Tom Vialle (532 points) s'empare lui de la deuxième place au détriment de Jago Geerts, 3e avec 516 points. La saison se terminera avec le Grand Prix de Lombardie (7 novembre) et le Grand Prix de Mantova (10 novembre), tous les deux prévus sur le circuit de Mantova.