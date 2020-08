Il a concédé 84/1000es à Antonio Felix da Costa (DS Techeetah), meilleur temps de la séance. Vainqueur des deux premiers des six Grands Prix prévus à huis clos en 9 jours dans la capitale allemande, le Portugais, leader du championnat, a réussi un meilleur tour en 1:06.831.

Stoffel Vandoorne (Mercedes EQ) a pris la 8e place de ces essais à 417/1000es. A noter que le tracé du circuit sur l'ancien aéroport a été modifié par rapport à celui utilisé mercredi et jeudi. Le championnat 2019-2020 n'avait disputé que cinq courses avant l'arrêt imposé par la pandémie du Covid-19 au mois de mars. Après la 8e course samedi soir, la 9e est programmée le dimanche 9, la 10e le mercredi 12 et enfin la 11e le jeudi 13 août. Da Costa est en tête du championnat avec 125 points. Vandoorne est troisième (57) et D'Ambrosio seizième (13).