Il était le plus beau fleuron d’une Wallonie qui a révélé d’authentiques champions de motocross comme Georges Jobé, Gaston Rahier ou autre André Malherbe, qui ont, comme lui, trusté les titres mondiaux. Joël Robert s’est éteint ce mercredi à l’âge de 77 ans. Emporté par la Covid-19.

"Monsieur motocross" a fait vibrer les foules pendant quinze ans et s’est joué de toutes les oppositions avec une facilité déconcertante. Six fois champion du monde 250 cc entre 1964 et 1972, le pilote carolo fut également le premier superchampion belge dans une discipline qui fit la fierté d’un pays pendant plus d’un demi-siècle, alors que Roger De Coster brillait, au même moment, en 500 cc. Il fallut l’extraterrestre Stefan Everts pour battre son record de 6 sacres (10), suivi ensuite par l’Italien Antonio Cairoli (9)…