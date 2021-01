L'ancien pilote, 77 ans, a été victime d'un arrêt cardiaque de plusieurs minutes qui a endommagé certaines fonctions vitales et est actuellement dans le coma.

Joël Robert affiche un très impressionnant palmarès. Le lauréat du Trophée National du Mérite Sportif 1964 compte plus de 250 victoires dans les catégories 250 cc et 500 cc.

Le Hennuyer a remporté 50 victoires en Grand Prix, un record qui aura tenu plus de 30 ans avant d'être battu par Stefan Everts en 2001. Avec six couronnes mondiales, Joël Robert a longtemps détenu le record de titres mondiaux, qui n'a été battu que par Stefan Everts (10) et l'Italien Antonio Cairoli (9).