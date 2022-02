Jos Verstappen a décidé d’effectuer son retour au volant et c’est en Belgique qu’il fera ses débuts en rallye. Le papa du tout nouveau champion du monde de F1 effectuera en effet sa première apparition officielle en rallye à l’occasion du Rally van Haspengouw, l’épreuve d’ouverture du championnat de Belgique programmée le 26 février. Au volant de la Citroën C3 Rally2 de DG Sport Competition, il sera également au départ du South Belgian Rally, le 19 mars prochain. L'ex-pilote de F1 sera épaulé pour l'occasion par le copilote belge Kris Botson.

"Je suis vraiment impatient car j’ai découvert que j’aime vraiment le rallye", s'enthousiasme "Jos the Boss". Surtout en raison du caractère imprévisible de cette discipline. Je suis évidemment très motivé et je peux compter sur le soutien d’une équipe de pointe, mais je devrai avant tout trouver mes propres limites, avec l’aide de mon copilote. »

L’ancien vainqueur de la catégorie LMP2 aux 24 Heures du Mans possède peut-être une énorme expérience en circuit, mais il abordera le rallye, la veille de ses 50 ans (le 4 mars ce qui l'empêchera d'être intégré du côté de Landen dans le nouveau classement Masters réservé aux pilotes de plus d'un demi siècle), dans la peau d’un rookie. Jos Verstappen sait naturellement que sa tâche ne sera pas simple. « Le rallye, c’est surtout une question d’expérience. Et acquérir cette expérience sera le plus grand défi. Ce n’est en rien comparable avec ce que j’ai fait durant ma carrière en sport auto. Pour moi, tout est vraiment nouveau : la voiture, la méthode de travail, la rédaction et l’utilisation des notes, écouter le copilote et apprendre à connaître les spéciales. Les possibilités de reconnaître sont très limitées, et il faut être directement dans le coup tout en essayant d’éviter de prendre des risques inutiles, » poursuit Jos Verstappen.

Malgré toute son expérience au volant, il s’agit donc pour Jos Verstappen d’un énorme saut dans l’inconnu : « C’est donc vraiment un défi énorme et je ne m’attends pas à jouer devant. Naturellement, je vais faire de mon mieux, mais mon but est de prendre de l’expérience et surtout de faire un maximum de kilomètres. Je me sens bien au volant de ma Citroën et le plaisir est intense. Ce qui, pour moi, est le plus important. »

La deuxième manche du BRC, le South Belgian Rally, se déroulera le 19 mars. Ensuite, Jos Verstappen réfléchira au choix des rallyes qu’il disputera encore durant le reste de la saison. Avec certainement un programme mêlant épreuves du Championnat de Belgique mais aussi sa découverte du championnat du monde des rallyes.