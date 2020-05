Deux bonnes nouvelles pour les fans

Pour ceux qui commencent à en avoir marre de regarder ou faire des courses virtuelles, voici deux bonnes nouvelles belges: les pistes de Genk et de Mariembourg ont été autorisées à réouvrir leurs portes à partir de ce vendredi 8 mai, uniquement pour les détenteurs de karting (donc pas les karts de location) et en respectant les mesures de distanciation. Et dans la foulée, sans doute jeudi 14, ce devrait être au tour de Circuit Zolder de pouvoir à nouveau organiser une journée de tests privés pour voitures et/ou motos.

Du côté de Francorchamps où l'on attend aussi le feu vert définitif (on espère ce mercredi) pour reprendre les activités, on a appris que la manche reportée de WRX, le championnat du monde de rallycross, avait trouvé une nouvelle date avec une épreuve désormais prévue le week-end des 3 et 4 octobre.

Chez nos voisins, après l'Allemagne depuis lundi, sur les pistes du Nürburgring et d'Hockenheim, on a vu des autos de course rouler ce mardi à Adria (Italie) et une journée Curbstone est prévue lundi au Castellet (France). Ne crions pas victoire trop vite, mais la reprise de pas mal de championnats en circuits est prévue pour le mois de juillet, au plus tard en août. Le Conseil National de Sécurité de ce mercredi devrait définir sous quelles conditions. En priant pour que tout le monde respecte bien les consignes de sécurité et que personne n'oublie que la bataille n'est pas encore gagnée et que nous ne sommes, bien sûr, pas à l'abri d'une seconde vague de contaminations. Amis pilotes, quand vous n'avez pas votre casque sur la tête, restez donc bien prudents. Il en va de l'intérêt commun.