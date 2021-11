A la veille des 8H de Barheïn, dernière manche du Championnat du Monde d'Endurance (WEC) qui se disputera samedi, deux pilotes ont déjà annoncé qu'il s'agirait de leur dernière course. Tout d'abord Anthony Davidson, ex-pilote F1 et Toyota en endurance. Plus surprenant encore aujourd'hui est l'annonce de Kazuki Nakajima, 36 ans à peine, qui quittera Toyota après dix ans avec un solide palmarès: seize victoires dont trois aux 24H du Mans, deux titres mondiaux en 2018 et 2019 avec Sébastien Buemi et Fernando Alonso et encore une petite chance d'en décrocher un troisième ce week-end même s'il devra compter sur l'abandon de la voiture soeur, quinze points devant.

Retrait volontaire ou mise à l'écart, difficile de savoir à ce stade où l'on se demande surtout qui sera le remplaçant du pilote nippon. Même s'ils testeront la GR010 Hybrid la semaine prochaine lors des "rookies tests", les nominations de Sébastien Ogier ou du jeune Charles Milesi semblent peu probables eu égard à leur faible expérience. On imaginerait plutôt quelqu'un comme Nyck De Vries qui a déjà testé pour Toyota. Stoffel Vandoorne était aussi sur la courte liste du directeur sportif Pascal Vasselon il y a un peu plus d'un an.