L'impressionnant accident ayant impliqué les pilotes professionnels Jack Aitken, Frank Perera, Davide Rigon et Kévin Estre au 10ème tour des 24 Heures de Spa 2021 a fait beaucoup parler. Il est de surcroît arrivé au sommet du Raidillon, un endroit terriblement grisant qui se prend à l'aveuglette à des vitesses folles en GT3. Il n'a pas fallu attendre longtemps avant que les discussions du typese multiplient sur les réseaux sociaux. Des observateurs plus ou moins avertis ont appelé à modifier le virage iconique du Circuit de Spa-Francorchamps par divers procédés : retour à une courbe plus prononcée comme ce fut le cas jadis, ajout de bacs à graviers, tassement de la butte au plus haut de la crête et on en passe.

Un avis particulièrement éclairé a surgi. Car le garçon est un ancien vainqueur des 24 Heures spadoises, a un tableau de chasse gigantesque, fait partie des meilleurs pilotes de GT au monde (si pas le meilleur) et, surtout, faisait partie des personnes impliquées dans l'accident. Il s'agit évidemment de Kévin Estre. Le Français, qui pilotait la Porsche 911 GT3-R du Rutronik Racing, estime qu'il ne faut en aucun cas modifier la forme d'un des virages les plus redoutés des pilotes. Néanmoins, l'ajout d'un bac à graviers pour calmer les ardeurs et éviter les track limits en pagaille serait le bienvenu.

"Le Raidillon est assurément le plus beau virage du monde !", commente le récent vainqueur des 24H du Nürburgring. "Cela faisait longtemps que je n'avais plus imaginé qu'un aussi gros accident pouvait s'y produire. En refaisant le film, aurais-je pu faire quelque chose de différent ? Pour être honnête, je pense que je ferais exactement la même chose. Le Raidillon fait partie de Spa et personnellement, je ne voudrais jamais de changement pour ce virage. Nous connaissons tous le risque lorsque nous passons à fond, à 240 km/h, dans la montée."

"La seule chose qui aurait pu nous aider, c'est la présence d'un bac à gravier du côté gauche de la piste", ajoute celui qui a également gagné Le Mans avec Laurens Vanthoor en GTE. "Si vous remplacez l'asphalte par du gravier, chaque pilote ralentira de 2 à 3 km/h. En ce moment, nous roulons tous à la limite ou même au-dessus, sachant que si vous avez une chaleur, vous coupez simplement la piste et faites une "track limit". À l'époque moderne, nous n'avons pas peur de nous crasher, mais nous avons peur d'écoper d'un drive through pour non-respect des limites de la piste."

Voilà qui est dit. Pour rappel, Kévin Estre est sorti indemne de son accident. On le verra en action dans trois semaines aux 24 Heures du Mans où il pilotera une 911 officielle.