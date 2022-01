C'est avec le coeur gros que nous écrivons cet article. Wolfgang Reip était incontournable sur la scène automobile internationale au coeur des années 2010. Lauréat de la Nissan GT Academy 2012, le vainqueur des 12 Heures de Bathurst et champion de la Blancpain Endurance Cup en 2015 était le parfait exemple du gamer ayant réussi à passer du virtuel au réel. Après l'arrêt de son programme avec M-Sport Bentley au soir de la saison 2016, le Brabançon a fait quelques piges en GT Open et en VW Fun Cup. Depuis, plus rien, sa dernière course remontant à 2019 sur le circuit d'Assen. Et soyons francs:manque à beaucoup, dont nous.

Mais qu'est-ce qui explique l'absence de Reip ? Il souffre en réalité d'une grave pathologie qui l'a contraint à raccrocher le casque mais aussi à stopper ses activités de simracer. Ce week-end dans un message Facebook très touchant que nous vous livrons ci-dessous in extenso, il a courageusement révélé au public son nouveau quotidien tout en faisant un appel aux dons pour faire avancer la recherche dans l'espoir de venir, un jour, à bout de ce mal sournois.

"Je suis handicapé", explique Wolfgang. "C'est la première fois que je décide d'en parler publiquement, cette collecte tombe donc à point nommé. Quand on pense handicap, on pense à un membre en moins, ou une paralysie induite par des troubles neurologiques par accident ou maladie.

Mon handicap ne se voit pas, et pourtant il est extrêmement débilitant et a transformé ma vie.

Voici une petite liste non exhaustive de ce que je peux plus faire: prendre les transports, aller dans un bar, faire la fête, passer une soirée normale entre amis, écouter de la musique, regarder un film ou une vidéo avec du son, prendre une douche sans protection, cuisiner sans protection, aller faire des courses sans protections, passer une journée en ville, tout ce qui touche de près ou de loin au sport auto réel et virtuel (j'ai plus mis un pied sur un circuit depuis 2 ans, que ce soit karting ou voiture), prendre innocemment la voiture pour quelques heures de route, me balader dans un parc sans être potentiellement attaqué de toute part, discuter à voix normale sans chuchoter, travailler autrement qu'à distance et sans réunions vocales etc etc...

Qu'est-ce donc? Et bien je souffre d'hyperacousie sévère et d'acouphènes invalidants suite à plusieurs traumas sonores au cours de ma carrière de pilote. Le premier est arrivé en 2014, mais c'était léger, et j'ai continué à avoir une vie normale et à piloter, mais ça devenait de pire en pire, et depuis 2 ans c'est la chute libre.

C'est une pathologie rare et peu connue, d'où le manque de fonds et de recherche sur le sujet.

En très gros, c'est le cerveau qui est déréglé et ne traite plus les sons correctement et il crée des inflammations au niveau de l'oreille et des nerfs adjacents. C'est un problème complexe parce que plusieurs zones du cerveau sont impliquées. Ce n'est pas clair si il y a des lésions au niveau de l'oreille ou pas. Le résultat c'est que le son me fait mal aux oreilles, littéralement. Je sais c'est difficile à s'imaginer, mais c'est comme ça, si qqun me parle à voix normale pendant un certain temps, je vais avoir une réponse flight or fight de mon corps très désagréable et mes oreilles vont commencer à brûler, et plus elles brûlent, plus le niveau de tolérance diminue. Avec les sons soudains hautes fréquences c'est encore bien pire, pensez à tous les bruits de vaisselles, ou de claquements, d'entrechocs etc... En fonction de l'intensité, ces sons là peuvent aggraver durablement mon cas.

Et en plus de ça j'ai des acouphènes très forts, pas de ceux qu'on entend juste dans le silence, rien que je ne supporte ne peut les masquer, et ils augmentent lorsque je m'expose à du son (quel qu'il soit)

Cela ne fait que quelques années que la science s'intéresse au sujet. Historiquement les hyperacousiques sévères étaient pris pour des fous ou des phobiques, fallait donc les exposer au bruit pour qu'il n'ai plus peur, sauf que ça fait exactement l'effet inverse. Cette vision est encore très présente auprès des ORL et audiologistes, mais les récentes études montrent bien que ça n'a rien à voir.

Je lance cette collecte pour soutenir la recherche, et parce que j'espère, je suis confiant, que d'ici 10-15 ans (enfin plus tôt j'espère) on aura compris comment traiter efficacement et complètement cette pathologie.

Au delà de la pathologie elle-même, elle a un énorme impacte psychologique vu qu'en gros, la plupart des choses qui font que la vie vaut la peine d'être vécue ne sont plus possibles, on est plus que l'ombre de ce qu'on était.

Il y a un moyen de prévention très simple, protégez vos oreilles... Une fois qu'elles sont foutues, il n'y a pas de machine arrière. Alors oui, la plupart perdrons un peu d'audition, rien de dramatique, d'autres auront juste des acouphènes ou des acouphènes avec une légère hyperacousie, et enfin, pour une minorité, on tombera dans mon cas, et ça, je ne le souhaite à personne, mais personne n'est à l'abri, on ne sait pas dans quel cas on tombera avant qu'il ne soit trop tard.

Tout don est le bienvenu, soutenons la recherche!!"

Le lien pour la collecte de fonds est ici. Courage à Wolf ainsi qu'à tous ceux qui souffrent des mêmes maux que lui. Le monde du sport automobile est avec toi dans ta démarche.