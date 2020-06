Sans ce maudit virus venu de Chine, on aurait dû être ce samedi au Mans, en vrai, pour assister au départ de la 88e édition de l’une des plus grandes courses du monde. Mais, en raison de la pandémie, il faudra encore attendre 98 jours, le double tour d’horloge ayant été reporté aux 19 et 20 septembre, avec, on l’espère, du public.

En attendant, pour faire patienter les fans, mais aussi les pilotes et ingénieurs, l’Automobile Club de l’Ouest organise ce week-end la version virtuelle de cette course mythique.