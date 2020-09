Vervisch, Vanthoor et Martin pour la gagne, Soulet pour le sport, les autres pour la classe.

On s’attend à une édition 2020 des 24 heures du Nürburgring très pimentée. Si Mercedes et BMW ont trusté le top 10 lors des qualifications, Audi et Porsche ont montré une très belle pointe de vitesse lors des essais libres et qui ne demande qu’à se concrétiser en course. Trois Belges peuvent espérer finir sur la plus haute marche du podium dans le massif de l’Eifel dimanche à 15 h 30. Deux favoris et un outsider redoutable…