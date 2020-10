L'Hemicuda est une épreuve provinciale pour pilotes amateurs même si quatre stars du WRC (Ott Tanak, Sébastien Ogier, Craig Breen et Elfyn Evans) avaient prévu d'y participer afin de préparer le rendez-vous mondial d'Ypres programmé à partir du 20 novembre, soit au lendemain de la période de huis clos annoncée pour les événements sportifs professionnels, les épreuves dites amateurs étant suspendue.



On ignore encore quel sera le sort des 26h30 de VW Fun Deuche du week-end prochain. Du côté des organisateurs professionnels (Kronos Events), on maintient pour l'instant que cette course placée sous l'égide du RACB (deux de leurs membres sont même inscrits à la course) aura lieu.