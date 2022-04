Grande et belle surprise de ce début de championnat, Gino Bux, deuxième au Haspengouw et sur le podium du South Belgium Rally pour ses débuts en Rally2, pourrait prendre ce soir la tête du championnat de Belgique (BRC).

Avec Maxime Potty, le Malmédien est en effet le seul du top 9 du classement actuel à avoir effectué le déplacement du côté de Tielt. En l’absence du leader français Stéphane Lefèbvre, mais aussi des fils Munster et de Mevius tout comme d’Adrian Fernémont, le pilote de la Skoda Fabia SXM fait figure de grand favori ce samedi sur les 14 spéciales du TAC (Schuifferskappelle, Ondank, Oosthoek et Poelberg) totalisant 158 km à parcourir entre 7 h 45 ce matin et 20 h 30.

Une occasion en or qu’est bien décidé à saisir le pilote de Nicolas Gilsoul. Pour cela, il devra toutefois prendre le meilleur sur les régionaux Vincent Verschueren (VW Polo), Pieter-Jan Michiel Cracco (Hyundai i20) ou Niels Reynvoet (Skoda) ayant l’avantage d’un terrain déjà très glissant sur le sec. Alors on ne vous dit pas la patinoire s’il pleut. Pour gagner et prendre le leadership de la compétition nationale (ce sera aussi le cas s’il termine second), il faudra donc d’abord savoir rester sur la route.

Parmi la dizaine seulement de R2, on notera encore la présence de la Ford Fiesta de Sébastien Bédoret qui nous doit une revanche après son abandon très précoce au SBR (moteur) et de la Fabia de l’Allemand Dennis Rostek.

De retour après deux ans de quarantaine, le TAC Rally réunit un peu moins de cent équipages avec notamment les Porsche de Tim Van Parijs ou Robin Maes, la Ford Fiesta Rally3 de l’inusable Patrick Snijers, l’Opel Ascona 400 du tout aussi infatigable Paul Lietaer, favori en Historic, mais aussi 22 participants de la BMW M Cup, 18 en 2WD Masters (les moins de deux litres en pneus conventionnels) et 12 pour la deuxième édition du Renault Clio Trophy au sein duquel le redoublant Benoît Verlinde a la grosse cote.