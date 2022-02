Le premier Grand Prix du championnat du monde de motocross 2022 se disputera désormais le dimanche 27 février ont annoncé les organisateurs samedi. "Malgré tous nos efforts et après de nombreuses réunions avec le groupe de planification stratégique du Hampshire, composé du conseil du comté de Winchester, de la police et de la santé environnementale, une alerte gouvernementale a été émise en raison des fortes rafales de vent enregistrées hier et qui devraient se poursuivre tout le week-end. Infront Moto Racing, la FIM et l'organisateur local ont décidé de reporter l'événement au week-end prochain. La principale préoccupation d'Infront Moto Racing et de toutes les parties concernées est la santé et la sécurité de tous ceux qui participent à l'événement, qu'il s'agisse du public, des pilotes, des équipes, des travailleurs ou des membres de l'industrie."

Le championnat du monde de motocross (MXGP, MX2) 2022 comprend 19 Grands Prix et un 20e, le 18 septembre, devrait encore être annoncé. Une épreuve est prévue en Belgique : le GP des Flandres le 24 juillet à Lommel.