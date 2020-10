Reportée de fin juillet à ce week-end pour tenter de pouvoir accueillir du public, la 72e édition des 24 H de Francorchamps se disputera finalement ces samedi et dimanche face à des tribunes vides.

La grande fête populaire n’aura très logiquement pas lieu cette année : pas de parade, pas de concert, pas de foire ni d’animation. Même pas de VIP ni de buvette ouverte. Rien, nada. En dehors du paddock où grouillent, à distance respectable, 3 000 à 4 000 professionnels (pilotes, mécaniciens et organisateurs) masqués et des commissaires de piste et autres agents de sécurité (pompiers, service médical et contrôleurs), le circuit est tristement désert.