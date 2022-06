Les Belges et les 24 H du Mans, c’est une longue tradition remontant à 1923. Les pionniers s’appelaient Nicolas Caerels, André Dills et Raymond de Tornaco et ont pris part à la première édition il y a nonante-neuf ans avec un premier podium absolu à la clé pour le dernier cité et une victoire de classe pour André Dills.