Oui, il y aura néanmoins un duo belge pour représenter le Plat Pays aux FIA Motorsport Games, soit les Jeux Olympiques du sport automobile, dans la catégorie Grand Tourisme. On attendait Charles Weerts et Mike Den Tandt sur une Audi WRT mais, pour des raisons de classification FIA défavorables, le duo n'a pu être reconduit.

Les deux diables rouges de service seront donc Nico Verdonck et Louis Machiels. Le premier n'est plus à présenter, sa pointe de vitesse en GT3 ayant maintes fois été prouvée, même s'il disputera sa première course d'envergure au volant d'une GT3 depuis les 24 Heures de Spa 2017. Le second est un excellent gentleman driver et vient de décrocher le titre en Blancpain dans la catégorie Pro-Am. Les deux larrons piloteront une Audi R8 LMS engagée par l'équipe allemande Attempto Racing (en photo).

Gageons qu'avec un tel package, la Belgique a de fortes chances de podium en GT. Reste à savoir si Nico et Louis s'adapteront rapidement à un bolide aux anneaux qui ne leur est pas familier. Les FIA Motorsport Games auront lieu du 1er au 3 novembre à Vallelunga, en Italie.