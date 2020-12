JJ Motorsport et G&A étaient en piste à Zolder ce jeudi pour préparer la M2 CS Cup 2021. Tom Boonen, Sam Dejonghe, Jamie Vandenbalck et notre jeune pilote de monoplace Ugo de Wilde faisaient partie de la dizaine de pilotes ayant pris le volant de la version 450 chevaux. Premières impressions et premiers chronos de référence.

Quatre degrés mais du soleil ce jeudi à Zolder pour une des dernières journées de tests à huis clos. Pas moyen de louer un stand pour rester en plein air (c'est mieux pour lutter contre le virus), mais deux petites tentes déployées donnant une petite ambiance « rallye » pour les trois BMW M2 CS présentes.

« Nous sommes ici pour préparer la M2 CS Racing Cup Benelux qui sera organisée en 2021 par Hans Van de Ven et se déroulera dans les mêmes courses que la Porsche Sprint Challenge Benelux, » confie Jan Horemans, le patron de JJ Motorsport, la structure installée dans le nouveau zoning de Machelen.