La Brabançonne la plus douce de la carrière de Vandoorne: "C'est encourageant" Moteurs Martin Businaro

Héros malheureux du samedi, le Belge a pris une revanche dominicale éclatante à Rome.



Ce deuxième triomphe en Formula E a assurément plus de saveur que le premier pour Stoffel Vandoorne. Non seulement la poisse a épargné le Courtraisien dans les rues de Rome dimanche mais en plus, il est allé chercher cette victoire qui le relance au championnat.



(...)