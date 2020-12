Malgré la fermeture des frontières saoudiennes, l’épreuve n’a pas (encore) été annulée.

L’édition 2021 du Dakar, la deuxième sur le sol saoudien, provoque quelques inquiétudes. Tandis que l’ensemble des véhicules de course et d’assistance, embarqués à Marseille début décembre, font route vers Djeddah, où devrait se donner le départ de l’épreuve, le 3 janvier prochain, les autorités saoudiennes ont suspendu ce dimanche tous les vols internationaux et fermé l’accès par les passages terrestres et maritimes à son territoire pour au moins une semaine.