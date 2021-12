La dernière réunion du Codeco a poussé les dirigeants de la fédération du sport auto belge à annuler pour la deuxième année consécutive la cérémonie de remise des prix des "Awards" au Heysel: "On ne peut pas se réunir à plus de 200 à l'intérieur et il y a déjà plus de 200 pilotes primés," a indiqué ce midi un porte-parole de la fédération.

Comme en 2020, une video avec une remise des prix virtuelle sera publiée via youtube entre Noël et Nouvel-An.

On y dévoilera notamment les noms du "Pilote belge de l'année", du team de la saison (aucun suspense, il tient en trois lettres) et de l'espoir de l'année, le nôtre étant que ce cauchemar lié au coronavirus prenne fin au plus vite.

On devrait aussi bientôt annoncer la mise sur pied d'un nouveau "volant" réservé aux jeunes pilotes. A ce propos, on signalera que trois finalistes des derniers "Volants rallye" et un ancien membre de la filière délaissé faute de résultats ont été sacrés cette année (Guillaume De Ridder champion du monde WRX RX2e, Charles Munster champion Junior, Gilles Pyck champion en Clio Cup et Gino Bux champion en Stellantis Cup) contrairement au lauréat Tom Rensonnet, troisième du Clio Trophy.