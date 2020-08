© Hyundai Motorsport / Fabien Dufo et BELGA

On vit tous une période difficile, avec pas mal de contrariétés liées à la pandémie. Personnellement, je ne me suis pas autorisé de vacances. J’estime que je me suis déjà assez reposé, mais surtout j’adopte une attitude responsable. Honnêtement, je n’ai pas peur pour ma santé. J’ai juste un tempérament un peu… couillon. Je trouve qu’il faut rester prudent. Même si certaines mesures sont contraignantes, il faut les accepter en attendant que le nuage passe.

(...)