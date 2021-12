L’année touche à sa fin. C’est la période des bilans et remises des prix. Je vais donc m’y mettre également en allouant mes 36 "Waw" (les Witmeur’s Awards) de la saison automobile belge.

Uniquement des pilotes (et copilotes) belges (rallye, circuit, karting, rallycross) sur la scène internationale. Sorry pour ceux qui ne roulent qu’en Belgique. J’en ai sorti 36 (les "36 chandelles à Witmeur") et je n’ai fait aucun classement. Les voici par simple ordre alphabétique du prénom. Pour chacun, j’ai une justification, mais je n’ai - hélas - pas assez de place dans cette rubrique. Que La Dernière Heure me demande des explications, si nécessaire. Je suis même prêt à me justifier (ou à me faire injurier pour un éventuel oubli) face à tout lecteur de cette rubrique qui m’en ferait la demande.