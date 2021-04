Je n’ai pas encore compris pourquoi je reçois régulièrement des appels de potentiels champions du monde de sport auto… Ces inconnus me consultent pour obtenir des conseils et savoir ce qu’il va leur en coûter. En fait, je déteste ce genre d’appel qui se termine quasi à chaque fois de la même manière : je me fais remonter les bretelles car "le sport auto est trop cher et mal géré". (...)