Ce week-end se déroulaient les 24 Heures du Mans virtuelles. Je ne suis ni un connaisseur de l’e-sport ni un pratiquant. Mais je suis curieux et j’aime comprendre les phénomènes et les tendances. J’ai donc fait, le week-end dernier, quelques passages derrière mon écran pour observer ces 24H virtuelles et comprendre pourquoi près de 50 millions de personnes avaient "assisté" à l’édition précédente.