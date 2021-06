Le sport automobile fait partie des pratiques dites "dégenrées". Ils sont rares les autres sports où les hommes et les femmes peuvent s’aligner dans les mêmes compétitions. Je suis très agacé de voir aussi peu de femmes derrière un volant. Et je suis triste d’entendre que le monde du sport automobile est plein de stéréotypes ou de préjugés, limite misogyne (je sais, il n’y a que la vérité qui blesse). Certes, cela s’améliore, de belles actions se montent mais la proportion hommes/femmes reste ridicule.

Un exemple : le week-end dernier, nous avions deux belles compétitions à nous mettre sous la dent, les 500 Miles d’Indianapolis et les 1 000 km du Paul Ricard en World GT. J’ai compté : ces deux épreuves ensemble réunissaient 173 pilotes (140 en GT3 et 33 en Indy)… Seulement quatre femmes étaient engagées : trois au Ricard et une à Indianapolis. Vraiment pas terrible, vous en conviendrez. Et encore… sans deux autres femmes passionnées, il n’y aurait eu aucune pilote féminine sur les grilles. Merci à ces dames-mécènes. Bravo à Déborah Meyer pour l’engagement sous le label Iron Dames d’une Ferrari GT3 à équipage totalement féminin (incluant notre compatriote Sarah Bovy, youpi !). Bravo aussi à la débrouillarde Américaine Beth Paretta qui a financé la participation de la Suissesse Simona De Silvestro aux célébrissimes 500 Miles d’Indianapolis.